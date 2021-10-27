Çorum Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'nde silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) ÇORUM'da Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'nde çıkan silahlı kavgada, Cihan Kanbur (40) ve Semih Özçelik (16) hayatını kaybetti, Kadir Özlem (39) ve Muhammed Yücel (31) ise ağır yaralandı.Olay, saat 00.30 sıralarında Yavruturna Mahallesi'nde bulunan Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'nde meydana geldi. Dernekte bulunanlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda kurşunların isabet ettiği Cihan Kanbur hayatını kaybetti, Semih Özçelik, Kadir Özlem ve Muhammed Yücel ise ağır yaralandı. İhbar üzerine derneğe çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan yaralılardan Semih Özçelik de, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadir Özlem ve Muhammed Yücel´in ise hayati tehlikeleri sürüyor.Cinayet Bürosu ekiplerince çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-10-27 06:05:28



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