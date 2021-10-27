Aslıhan'ı boğarak öldüren eşinin yargılandığı davada mütalaaya koronavirüs engeli



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da, dini nikahla birlikte yaşadığı Aslıhan Dal'ı (29) boğarak öldüren Polat Hatal´ın (32), `kasten öldürme´ suçundan ömür boyu hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davaya devam edildi. 3 tanığın dinlenip, savcının da esas hakkında mütalaasını vermesi beklenen duruşmaya tanıklardan biri koronavirüse yakalandığı için katılamadı. Savcının, tanık ifadesi alınamadığı için mütalaasını önümüzdeki celse vereceği belirtildi.

Olay, 3 Ocak tarihinde Gülabibey Mahallesi´nde meydana geldi. Polat Hatal ile dini nikahla birlikte yaşadığı Aslıhan Dal arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Polat Hatal, eşini boğdu. Olaydan sonra polisi arayan Polat Hatal, eşini boğduğunu itiraf ederek, evden çıktı. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Gelen polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan Aslıhan Dal´ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Aslıhan Dal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polat Hatal ise polise giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Hatal tutuklandı.

MÜTALAA AÇIKLANAMADI

Hatal hakkında Çorum 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde `kasten öldürme´ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık Polat Hatal, tutuklu yargılandığı davada 3´üncü kez hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmaya Hatal'ın yanı sıra taraf avukatları, Aslıhan Dal´ın yakınları da katıldı. 3 tanığın dinlenip, savcının da esas hakkında mütalaasını vermesi beklenen duruşmaya, tanıklardan biri koronavirüse yakalandığı için katılamadı. Savcının, tanık ifadesi alınamadığı için mütalaasını önümüzdeki celse sunacağı öğrenildi.

`TANIKLARIN SÖYLEDİKLERİ DOĞRU DEĞİL´

Polat Hatal savunmasında, "Bugüne kadar tanıklık yapanlar bana ayrı ayrı ithamlarda bulundular. Bana hep iftira attılar. Tanıkların söyledikleri doğru değil" dedi.

Mahkeme heyeti, son tanığın da dinlenmesi için duruşmayı 10 Kasım´a erteledi.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-10-27 14:28:35



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