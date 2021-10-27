Çorum Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'nde silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı (2)

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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CİNAYET SONRASI KAÇIŞ ANI KAMERADA

Çorum´da Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'nde çıkan 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de ağır yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, cinayet sonrası dernekten çıkan grubun kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; dernek binasından dışarı çıkan grubun, hızla araçlarına binip bölgeden uzaklaştıkları görülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-10-27 15:23:40



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