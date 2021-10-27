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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Aşgın icraat ve projelerini çalışmalarını anlattı

İHA

Başkan Aşgın icraat ve projelerini çalışmalarını anlattı

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 2.5 yıllık hizmet döneminde kentte gerçekleştirilen ve geleceğe dönük planlanan projelerle ilgili Ak Parti Merkez İlçe teşkilatını bilgilendirdi.
AK Parti İl Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Alper Zahir, Turhan Candan, Zübeyir Tuncel ve AK Parti Belediye Meclis Üyeleri de katıldı.
Sunum öncesi bir konuşma yapan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yaptığı çalışmalarla Çorum’un çehresini değiştirdiğini kaydetti.
Göreve geldiği günden bugüne kadar geçen süre içerisinde yaptığı çalışmaları bir sunum halinde merkez ilçe teşkilatına aktaran Başkan Aşgın, tüm belediye çalışanları ile birlikte Çorum’a aşkla hizmet yaptıklarına vurguladı.
Çorum’un marka değerine önemli katkılar sağlayacak projelerden birinin bedesten ve çok katlı yer altı otoparkı olduğunu kaydeden Başkan Aşgın, “Şehrimizin ticari hayatında önemli katkı sağlayacağına inandığımız Bedesten ve çok katlı yeraltı otoparkımızın temelini attık. Recep Tayyip Erdoğan caddesi yanında yer alan ve 211 araçlık iki katlı yeraltı otoparkı ile Bedesten, Çorum’un marka değerine önemli katkılar sağlayacak.” dedi.
Tarihi Çorum Kalesi'nden Ulu Camiye kadar olan kısımda kültür yolu projesi çalışmasına başladıklarını kaydeden Başkan Aşgın, “Tarihi Kültür Yolu Projesi'nin ihalesi süreci tamamlanmak üzere. En yakın sürede bu projemizi de hayata geçireceğiz.” ifadelerini kullandı.
'Elektrik üretiminde öncü belediye'
Organik atıklardan elektrik enerjisi üreten Türkiye’deki ilk belediyelerden biri olmanın gururunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Aşgın, "Türkiye’de ilk kez Biyokütle Enerji tesisimizde kuru fermante ile organik atıklardan elektrik enerjisi üretimine başladık. 8 bin hanenin elektirik ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip olan tesisimizde yılda 14 Milyon 500 kwh elektrik enerjisi üretimi yapılmaktadır. Belediyemiz tükettiği enerjinin yüzde 70'ni yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmektedir.” şeklinde konuştu.
'Koçhisar barajı’nın suyu 1 ay içerisinde Çorum’a ulaşacak'
Çorum’un içme suyu sorununu yıllara sari şekilde çözmek için çalışmalarını büyük bir hızla sürdürdüklerini ifade eden Başkan Aşgın, Koçhisar İsale Hattında sona yaklaştıklarını vurguladı. 1 ay içerisinde Çorum’a Organize Sanayi Bölgesinde bulunan arıtma tesisine ulaşacağını dile getiren Aşgın, "Kamulaştırmalar ile birlikte 150 Milyon TL'ye mal olacak 52 kilometre’lik Koçhisar İsale Hattı'nın tamamlanması için DSİ nezdinde tüm girişimleri yapıyoruz. 49 kilometresi tamamlanan isale hattında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 1 ay içerisinde Koçhisar’ın suyunu Çorum’a ulaştıracağız.” dedi.
'Halk Et’i tüm Türkiye tanıdı'
Çorum halkının kaliteli ve ucuz et tüketebilmesi amacıyla Halk Et’i kurduklarını ve Halk Et markasının tüm Türkiye’de satışta olduğunu vurgulayan Aşgın, "Mezbaha içerisinde yer alan Halk Et tanzim satış mağazası’nda kaliteli et ve et ürünlerini hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. 'Mezhabadan Halka' sloganıyla dana kavurma, kuzu kavurma, sakatat, sucuk vb. et ürünlerini üreterek halkımızın tüketimine sunuyoruz. Halk Et ürünlerimizin, Hanımeli Yöresel Satış Noktalarının yanı sıra Türkiye’deki bütün Tarım Kredi Kooperatiflerinde de satışı yapılmaktadır.” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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