Çorum Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'nde silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı (3)



4 KİŞİ GÖZALTINDA, 10 KİŞİ ARANIYOR

Çorum´da Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği Lokali'nde çıkan 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de ağır yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, 10 kişinin ise arandığı belirtildi. Daha önce de çeşitli ihbarlar üzerine polisin baskın düzenlediği öğrenilen dernek lokaline üye olmayan Cihan Kambur ile Muhammet Yücel'in yanlarında 1 kişi ile geldiği burada bulunanlarla henüz bilinmeyen nedenle tartıştıkları, ardından ise silahlı kavga çıktığı öğrenildi. Lokal güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, olay sırasında dernekte olan kişilerin ifadelerine başvurduğu belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-10-27 17:45:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.