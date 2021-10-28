Yanlışlıkla telefonu sessize alınca olanlar oldu Yakınları haber alamadı, harekete geçen ekipler yatağında uyurken buldu

Çorum’da yakınlarının haber alamadığı yaşlı kadın, evine giren ekipler tarafından yatağında uyurken bulundu. Evine giren ekipleri karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşayan kadın, telefonunu yanlışlıkla sessiz moda aldığı için yakınlarının kendisine ulaşamadığını söyledi.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Yenidoğan 7. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta bulunan apartmanın 4. katındaki evinde yalnız yaşayan Sündüs Ağzıaçık'tan (70) haber alamayan yurt dışındaki yakınları, Apzıaçık'ın komşularını telefonla arayarak yardım istedi. Komşuları da yaşlı kadına telefonla defalarca aramalarına rağmen ulaşamadı. Vatandaşlar, durumdan şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yatağında uyurken buldular

İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, polisle birlikte merdiven yardımıyla balkondan yaşlı kadının 4'üncü kattaki evine girdi. İçeri giren ekipler, Sündüs Ağzıaçık'ı yatağında uyurken buldu. Evine giren polis ve itfaiye ekiplerini gören Ağzıaçık, panik yaşadı. İçeri giren komiser, yaşlı kadını “Teyze korkma, biz polisiz. Yakınların senden haber alamadığı için ve telefonun çalmasına rağmen açmadığın için bizden yardım istediler. Kapının zili de arızalıymış, biz de mecburen balkon kapısından girdik” diyerek sakinleştirdi.

Olanları anlamaya çalışan Ağzıaçık, telefonun sesini yanlışlıkla kapattığını dile getirdi. Ağzıaçık ile polis ekipleri ve basın mensupları arasında geçen diyalog ise gülümsetti. Polislere teşekkür eden yaşlı kadın, daha sonra evine döndü.

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