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Kamp yapan öğrenciler Çorumlu obasına tam not Çorum'da hizmete açılan oba konseptiğindeki gençlik kampı öğrencilerini beğenisi kazandı

İHA

Kamp yapan öğrenciler Çorumlu obasına tam not Çorum'da hizmete açılan oba konseptiğindeki gençlik kampı öğrencilerini beğenisi kazandı

Çorum Belediyesinin gençliğe yönelik hizmet politikası doğrultusunda yaptığı ve geçtiğimiz günlerde Bilal Erdoğan’ın katılımıyla açılışı yapılan Çorumlu Obası Gençlik Kampında öğrenci gruplarına yönelik etkinlikler yapılmaya başlandı.
Türkiye’nin oba konseptinde ilk kamp merkezi olan Çorumlu Obası gençleri misafir etmeye başladı. Düzenlenen yarım günlük programlarda öğrenciler Türklüğün simgelerinden olan oba kültürünü yakından tanıma fırsatı bulurken Türklükle özdeşleşen okçuluk sporuyla da tanıştılar. Kıl çadırlar ve etkinlik alanlarında düzenlenen faaliyetlerde öğrenciler akıl oyunları, okçuluk ve Osmanlı saray oyunu olan matrak oyunu oynarken birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler. Ulaşımın Çorum Belediyesi tarafından sağlandığı etkinlikler, Şehit Osman Aslan Kız AİHL Proje Okulu, Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu ve Atatürk Anadolu Lisesi okullarından 100’er öğrencinin katılımıyla düzenlendi.
Türkiye’de bu tarzda bir gençlik kampı olmadığını ve ilki Çorum’da yaptıklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Hedefimiz tüm okullarımızdaki öğrenciler buraya getirmek suretiyle hem tarihle bugünü buluşturmak hem de tarihle gençlerimizi buluşturmak, bizim geleceğimizle geleneğimizi bir araya getirmek ve gelenekten aldığımız ilhamla geleceği inşa etmek. Buranın ruhu böyle bir ruh. Zihniniz açık, geleceğiniz aydınlık olsun” dedi.
'Öğrencilerden Başkan Aşgın’a teşekkür'
Çorumlu Obası’nda etkinliklere katılan öğrenciler, "Burayı çok güzel bulduk. Çok eğlenceli ve kültürel bir mekan. Türk Kültürünün yayılması için güzel düşünülmüş. Hem eğlenebilecek hem de kültürel yönlerin geliştirilebileceği bir mekan, herkese tavsiye ediyoruz. Gerek dekorasyonu, gerekse konfor ve rahatlık açısından çok güzel. Çeşitli etkinliklerde bulunduk; takım oyunları, bireysel, strateji ve akıl oyunları vardı. Tekrar gelmeyi çok isteriz. Bize bu imkanı sunan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ederiz" dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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