Osmancık'ta Cumhuriyet bayramı çoşkusu

Osmancık’ta Cumhuriyetin 98. yıldönümü büyük bir çoşkuyla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yılı, Osmancık Ada Spor Kompleksi’nde düzenlenen törenle kutlandı. Cumhuriyet Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan kutlama programında protokol üyelerinin halkın bayramını kutlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal marşı okundu. Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Cumhuriyet erdemin, faziletin, halk idaresinin, hak ve hukukun ve medeniyetin adıdır ifadelerini kullanan Kaymakam Akpay, "Kurtuluş savaşının ardından 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet idaresine geçilmiş, Cumhuriyet TBMM de oy birliğiyle kabul edilmiştir. Aynı gün Mustafa Kemal Atatürk Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Türk milleti için Cumhuriyet sadece yönetim şekli demek değil, özgürlüktür, kurtuluştur, diriliştir, birliktir. Cumhuriyet ilanından bu yana eğitimde, kültürde, ekonomide, alt yapı hizmetlerinde, neredeyse her alanda gelişmeler kaydettik. Bu alanda Cumhuriyetin kıymetini bilmekte, onun haklı gururunu ve mutluluğunu her daim yaşamaktadır. Cumhuriyet Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bizlere birlik ve beraberliğimizin her zaman korunması, Cumhuriyetin tüm değerleriyle sonsuza kadar yaşatılması ortak sorumluluğunu yüklemektedir. Cumhuriyetimizin laik, demokratik, sosyal hukuk devleti nitelikleri doğrultusunda ülkemizi, milletimizin layık olduğu yere yükseltmek Türkiye Cumhuriyeti’nin sarsılmaz temel üzerinde güçlendirmek, sorumluluğudur.

Değerli Osmancıklılar; Cumhuriyeti koruyacak, yaşatacak ve ülkesine sahip çıkacak gençleri yetiştirmesi için hepimizin çok çalışması gerekmektedir. Türk milleti olarak illim, irfan ve ahlak sahibi, inancına, tarihine, kültürüne, ailesine, milletine ve bütün insanlığa karşı görevlerini bilen bir gençlik yetiştirmemiz özellikle önem arz etmektedir. Bunun yanında gençlerimizin zihinlerinde yurttaşlık bilincini ülkesine ve milletine karşı sorumluluk bilincini de yerleştirmemiz gerekmektedir." şeklinde konuştu.

Kutlama programı şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi, müzik dinletisi, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdimi ile devam etti. Program, bando eşliğinde öğrenci guruplarının tören yürüyüşü ile son bulurken protokol üyeleri etkinliklerde emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek, günün anısına hatıra fotoğrafı çekindi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Kaymakamı Ayhan Akpay, Cumhuriyet Savcısı Yunus Dönmez, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuri Uyar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Dilbaz, Gençlik hizmetleri ve spor Müdürü Abdullah Küçükgöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gazi Mustafa ve dernek üyeleri, Siyasi Parti ve STK'ların başkan ve temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

