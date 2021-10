Çorum’daki dernek cinayetine 6 tutuklama

Çorum’da bir dernekte 2 kişinin öldürüldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 kişiden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olay, 27 Ekim’de meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Yavruturna Mahallesi Esnafevler 1. Sokak’ta faaliyet gösteren Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği’nde daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan tartışma büyümesi üzerine silahlı kavgaya dönüşmüştü. Silahlı kavgada Cihan Kanbur olay yerinde yaşamını yitirirken, Semih Özçelik (16) ise kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken M.Y. ve K.Ö ise yaralanmıştı.



Cinayetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. CinayetGasp Büro ekiplerince titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında olayın daha önceden taraflar arasında devam eden husumet nedeniyle çıkan tartışma sonucu meydana geldiği tespit edilirken, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen S.A., M.Ö., H.A., S.Ö., U.S., S.T, H.İ.D,. F.Ç., Ş.İ.Ş. ve M.B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca olayla ilgili ifadelerine başvurulan S.B., S.B. ve M.B.B. isimli şahıslar emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, B.Ö., S.Ç. ve M.T.T. adlı şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.



10 adet silah ele geçirildi

Cinayetle ilgili polis ekiplerinin yaptıkları aramalarda 3 adet tabanca, 103 adet tabanca fişeği, 7 adet otomatik ve pompalı tüfek, 63 adet av fişeği, 4 adet kalaşnikof (AK47) mermisi ele geçirildi. Emiyetteki sorularının ardından haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.İ.Ş., S.T. ve S.Ö. savcılıkça, F.Ç. isimli şüpheli mahkemece serbest bırakılırken, S.A., M.Ö., H.A., U.S., H.İ.D ve M.B. isimli (6) tutuklanarak cezaevine gönderildi.



