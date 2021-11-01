Jandarma Genel Komutanı Org. Çetin, Çorum'da

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Çorum'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.



Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada, Orgeneral Çetin, ilk olarak İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu'nu ziyaret etti. Orgeneral Çetin, daha sonra Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile birlikte tarihi Ayakkabıcılar Arastası'nda esnaf turu yaptı. Vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Çetin'e leblebici esnafı leblebi ikramında bulundu.

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