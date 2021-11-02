Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen TIR'daki 8 büyükbaş öldü.
Kaza, sabah saatlerinde ÇorumMecitözü kara yolunda meydana geldi. Erzurum'dan Kırıkkale'ye canlı hayvan taşıyan Coşkun Özbey yönetimindeki 25 ABE 726 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. İhbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özbey´in yara almadan atlattığı kazada, araçta bulunan 30 büyükbaş hayvandan 8'i telef oldu. Bazı hayvanlarının yaralandığı kazada 2 büyükbaşın kaybolduğu, bazılarının mezbahaya gönderildiği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2021-11-02 11:58:43
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