En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen TIR'daki 8 büyükbaş öldü.

Kaza, sabah saatlerinde ÇorumMecitözü kara yolunda meydana geldi. Erzurum'dan Kırıkkale'ye canlı hayvan taşıyan Coşkun Özbey yönetimindeki 25 ABE 726 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. İhbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özbey´in yara almadan atlattığı kazada, araçta bulunan 30 büyükbaş hayvandan 8'i telef oldu. Bazı hayvanlarının yaralandığı kazada 2 büyükbaşın kaybolduğu, bazılarının mezbahaya gönderildiği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-11-02 11:58:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.