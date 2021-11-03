Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Aşgın icraatlarını değerlendirdi Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın; “Biz bu şehri karşılıksız seviyoruz” “Barajlarımızda 900 bin ton suyumuz var ancak halkımıza su problemi yaşatmadık”

İHA

Başkan Aşgın icraatlarını değerlendirdi Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın; “Biz bu şehri karşılıksız seviyoruz” “Barajlarımızda 900 bin ton suyumuz var ancak halkımıza su problemi yaşatmadık”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, düzenlediği basın toplantısında göreve geldikleri günden bugüne kadar yaptıkları çalışmalar hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi.
Çorum Belediyesi'nin slogan olarak “Aşkla çalışıyoruz” sloganını kullandığını hatırlatan Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Sevgiyle çalışmakta olabilir ancak biz aşkla çalışmayı tercih ediyoruz. Aşkla çalışmak doğru işler yaptığına inanıyorsan kimseden aferim beklemeden sadece Hak’kın rızasını ve halkın duasını alarak yoluna devam etmektir. Aşkla çalışmak karşılıksız sevgiye verilen isimdir. Bizde memleketimizi karşılıksız seviyoruz. Doğru bildiğimiz yolda birilerinin ne dediğine bakmadan yürüyoruz, yüremeye de devam edeceğiz” dedi.
3 Kasım tarihini özel olarak seçtikleri birgün olmadığını dile getiren Başkan Aşgın, “3 Kasım’ın bizim tarihimizde çok önemli yeri var. AK Parti’nin iktidar yürüyüşünün başladığı tarih 3 Kasım. Gazetelerin Anadolu İhtilali olarak nitelendirdiği önemli bir gün. 3 Kasım’ın 20 yılındayız” diye konuştu.
Göreve geldikleri günden itibaren yaptıkları en önemli çalışmadan birisinin mali disiplini sağlamak olduğunu anlatan Aşgın, “2017 yılında yüzde 34 bütçe açığı olan bir belediyeyiz. 2018 yılında yüzde 38 bütçe açığı. 2019 yılında yüzde 11 bütçe fazlası. 2020 yüzde 13.50 bütçe fazlası. Bu tablo belediyenin mali açıdan geldiği noktayı göstermesi açısından son derece önemli. Bu tablo bizim nerden nereye geldiğimizin somut göstergesi. Bunu yaparken iş yaptığımız insanlara 1 TL borcumuz yok. Bazı sorunlar yaşadık ancak artık bunları aşıyoruz. Şeffaf ve hesap verebilir bir belediyeyiz. Kamu ve şehrimizin menfaati dışında önemsediğimiz hiçbirşey yok” dedi.

'Barajlarımızda 900 bin ton suyumuz var ancak halkımıza su problemi yaşatmadık'
Kentteki barajların durumunun iç açıcı olmamasına rağmen Çorum halkına su sıkıntısı yaşatmadıklarının altını çizen Aşgın, “Altyapı projelerimizin en önemlisi Koçhisar Barajı İshale Hattı. Kuraklık yaşıyoruz. Maalesef Türkiye'nin en kurak şehirlerinden birisiyiz. 900 bin ton suyumuz var. Barajlarımızın durumu iyi değil. Şehrimizi susuz bırakmamak için çok sayıda kuyu kazdık ancak en önemli çalışmamız Koçhisar ishale hattı. Kamulaştırma çalışmalarıyla birlikte 150 milyon liraya mal olan bir proje. 53 kilometreden şehrimize su getiriyoruz. Şu an 3 kilometrelik bir bölüm kaldı. 23 hafta içinde Koçhisar isale hattınını suyunu arıtma tesisimizle buluşturmuş olacağız. Böylece şehrimizin su problemini çözmüş olacağız. 14 yeni su kuyusu açmasaydık şuanda su problemi yaşıyor olacaktık. Mevcut kuyularımızda su azaldı. Kuruyan kuyular oldu. Ekiplerimiz gecegündüz çalışıyor. " şeklinde konuştu.

'Kültür kongre merkezi projesinde revizyona gidiyoruz'
Kültür ve Kongre Merkezi projesi ile ilgili de açıklama da bulunan Aşgın, “Eski stadyumun yerinde ve yanındaki spor salonunu yıktıktan sonra Kongre Kültür Merkezi olması yönünde bir planlamamız vardı. Hatta meclise getirdik sonra geri çektik. Buraya devasa bir bina yaptığımızda çimento fabrikasının yerine düşündüğümüz projeyi de hayata geçirdiğimizde şehrin tam ortasında kalacağını gördük. Buda çeşitli problemleri beraberinde getirecekti. Teknik heyetlerle bunu tartıştık. TOKi ile beraber yapacağımız projeyi revize ediyoruz. Orası yine millet bahçesi olacak. Spor temalı olacak. Kongre Merkezi’ni Çevre yoluna taşımayı planlıyoruz. Projeyle ilgili detaylı bir revizyon çalışması yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

'7/24 kütüphane haklı bir talep'
Son günlerde kamuoyunda kentte 7/24 kütüphane kurulması yönündeki taleple ilgili de açıklamada bulunan Aşgın, “Bu talep haklı bir talep. Hasanpaşa kütüphanesi yıkılarak yenisi yapılacak. Yapılıncaya kadar KADEŞ meydanındaki yerimize taşıyacağız. Bunun için çalışmalar devam ediyor. 24 Saat açık kütüphane için Kadeş Barış Meydanı çok uygun bir yer. Şehrin merkezinde. Rahat ve huzurlu biryer. Personel sıkıntısı gündeme geldi. Burayı 24 saat açık bir kütüphane yaparsanız Çorum Belediyesi olarak 3 personel tahsisi taahhüdünde bulunduk. Hem valilğimiz, hemde bakanlığımız ile ilteşim halindeyiz. Bizimde talebimiz 24 saat açık bir kütüphane. Bu kararı bizim tek başımıza alma şansımız yok. Bakanlığımızdında onayı gerekiyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım süresi uzatıldı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım süresi uzatıldı
Şampiyon güreşçiye coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Şampiyon güreşçiye coşkulu karşılama
Baca deliğine sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Baca deliğine sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
Davulcu damat kendi düğününde şov yaptı
YEREL HABERLER Davulcu damat kendi düğününde şov yaptı
TIR devrildi; 8 büyükbaş hayvan öldü
YEREL HABERLER TIR devrildi; 8 büyükbaş hayvan öldü
Tır şarampole devrildi, 7 hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Tır şarampole devrildi, 7 hayvan telef oldu
Polisten kaçan araçtan yüzlerce uyuşturucu hap çıktı
YEREL HABERLER Polisten kaçan araçtan yüzlerce uyuşturucu hap çıktı
İyi Partili Çıray’a AK Parti’den tepki AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu: “Milleti horlayan, milleti aşağılayan, özellikle de toplumu kutuplaştırma peşinde koşan, millete parmak sallayan, ‘‘Eski Türkiye’’ sevdalıları tarihin tozlu raflarında yerini alacaklardır”
YEREL HABERLER İyi Partili Çıray’a AK Parti’den tepki AK Parti Çorum ...
Tarımda 74 alet-ekipman destek kapsamında alındı
YEREL HABERLER Tarımda 74 alet-ekipman destek kapsamında alındı
AFAD gönüllüleri doğa yürüyüşünde buluştu
YEREL HABERLER AFAD gönüllüleri doğa yürüyüşünde buluştu
Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'ndeki silahlı kavgada ölü sayısı 3´e yükseldi
YEREL HABERLER Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'ndeki silahlı ...
Jandarma Genel Komutanı Org. Çetin, Çorum'da
YEREL HABERLER Jandarma Genel Komutanı Org. Çetin, Çorum'da

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.