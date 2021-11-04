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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmancık’ta organ bağışı standı kuruldu

İHA

Osmancık’ta organ bağışı standı kuruldu

Osmancık Devlet Hastanesi’nde, '39 Kasım Organ ve Doku Haftası' dolayısıyla organ bağış standı kuruldu.
Organ ve Doku Haftası dolayısıyla organ bağış sayısını arttırmak ve ilçe halkında organ bağışı hakkında farkındalık oluşturmak amacı ile Organ Bağışı Birimi tarafından bağış standı kuruldu.
Hastane Başhekimi Uz.Dr. Kemal Serhan Sandıkçı, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Fatih Mehmet Ünal, İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı Yusuf Bahri Akdağ, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Feride Yazar, organ bağışı hakkında bilgilendirme yapılan, organ bağışçısı olmak isteyenlerin başvuru işlemlerinin yapıldığı standı ziyaret etti.
Hastane zemin katında kurulan stantta Organ Bağışı Birimi ekipleri, Organ Bağışı’nın birçok hasta için umut olduğunun altını çizen afiş ve el broşürleri ile vatandaşları bilgilendirirken, standın ilk bağışçısı Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Evrim Gazetesi İmtiyaz Sahibi Bilal Çevrim oldu.

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