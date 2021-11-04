Test sonucunu beklemeden yola çıktı, korona virüse yakalandığını trafik denetiminde öğrendi

Samsun'da korona virüs testi yaptırdıktan sonra otobüs ile İstanbul'a gitmek için yola çıkan vatandaş, korona virüse yakalandığını denetim noktasında öğrendi. Otobüsten indirilen vatandaş, karantinaya alındı.

Edinilen bilgilere göre, Samsun’un Terme ilçesinden İstanbul’a gitmek için yola çıkan Mehmet Volkan A., (31) terminal dışında otobüse bindi. Sağlık ekiplerince Mehmet Volkan A.’nın önceki gün yaptırdığı korona virüs test sonucunun pozitif olduğu belirlendi. Mehmet Volkan A.’nın içinde bulunduğu yolcu otobüsü Çorum Samsun Karayolu üzerinde bulunan denetim noktasında polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde korona virüs test sonucunu beklemeden otobüse bindiği anlaşılan Mehmet Volkan A., sağlık ekipleri tarafından Sağlık Müdürlüğü karantinaya alınmak üzere aracına bindirildi. Otobüste bulunan diğer yolcuların da kendilerini izole etmek için evlerine gönderilecekleri öğrenildi. Otobüs sürücüsüne ise terminal dışından yolcu aldığı gerekçesi ile cezai işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.