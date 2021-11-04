Hırsızlık zanlıları polis ekiplerinden kaçamadı

Çorum'da iki ayrı iş yerinden para ve sigara çalan 3 zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

İl merkezinde önceki gece 2 ayrı işyerine giren hırsızlar 400 TL ile 217 paket çeşitli markalarda sigara çaldı. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinden hırsızlık ve mala zarar verme olaylarının failleri oldukları tespit edilen 3 şüpheliyi çaldıkları sigaralarla yakaladı. Gözaltına alınan zanlılardan birinin 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilirken ele geçirilen sigaralar ise sahiplerine teslim edildi.

Adliye'ye sevk edilen 3 şüpheliden birisi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 2 şüpheli ise sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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