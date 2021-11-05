Osmancık güne sisle uyandı

Çorum'un Osmancık İlçesi güne sisle uyandı. Koyun Baba Köprüsü ve Kandiber Kalesi sis nedeni ile görünmez hale geldi.

Sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle ilçe merkezinde görüş mesafesi bir kaç metreye kadar düştü. Trafik yoğunluğunun yaşandığı sabah saatlerinde, D100 Karayolu Osmancık geçişi ve ilçe merkezinde sis nedeniyle sürücüler düşük hızda ilerledi. Koyun Baba Köprüsü ve Kandiber Kalesi sis nedeni ile görünmez hale geldi. Sabah saatlerinde, okullarına gitmek üzere evden çıkan öğrenciler de sis nedeniyle bir hayli zorlandı

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