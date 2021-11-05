Sungurlu adliyesi'nde 200 gidan dağıtıldı

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes' ağaçlandırma kampanyası kapsamında Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Sungurlu Adliyesi önünde vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Çorum Orman İşletme Şefliğinden temin edilen fidanlar, Adliye önünde vatandaşlara dağıtıldı. Düzenlenen etkinliğinin önemine vurgu yapan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne yapmış olduğu faaliyet nedeniyle teşekkür etti.

Fidan dağıtım etkinliğine Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Sungurlu Adalet Komisyonu Başkanı Murat Cirit, Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk katıldı.

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