Çorum'da 13 bin 645 ihtiyaç sahibi vatandaşa giysi yardımı yapıldı

Çorum Vali Yardımcısı Çağrı Erdinç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde hizmet gösteren Sevgi Çarşısı'nın bu yıl 13 bin 645 ihtiyaç sahibi vatandaşa 1 milyon 127 bin lira tutarında giyim desteği sağladığını bildirdi.

Çağrı Erdinç, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, 28 Mayıs 2015 tarihinde kurulan ve Çöplü Mahallesi Akpınar Cad. No:27 adresinde faaliyet gösteren Sevgi Çarşısı'nın hayırsever kişi ve kuruluşların maddi ve ayni desteklerini ihtiyaç sahiplerine kıyafet olarak ulaştırdığını kaydetti.

Mağazada bayan, erkek ve çocuk kategorilerinde yeni yazlık ve kışlık kıyafetler bulunduğunu anlatan Çağrı Erdinç, kullanılmış giysi yardımını kabul etmediklerini söyledi.

Vali Yardımcısı Erdinç, giyim yardımı talebiyle vakfa yapılan başvuruların vakıf mütevelli heyeti tarafından değerlendirildikten sonra randevu sistemi ile Sevgi Çarşısı'na yönlendirildiğini hatırlatarak, "Mağazada vatandaşlarımıza seçerek ve deneyerek ihtiyaçlarını giderme imkanı sunulmaktadır. 2021 yılı içinde Sevgi Çarşısı'ndan 13 bin 645 vatandaşımıza 1 milyon 127 bin lira tutarında giyim yardımı yapılmıştır. Ayrıca ilimizdeki yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik yine vakıf tarafından yürütülen 'Vefa Evde Bakım Projesi' kapsamında, evde çamaşır yıkama imkanı bulunmayan vatandaşlarımız Sevgi Çarşısı bünyesinde bulunan çamaşırhane hizmetinden de faydalandırılmaktadır. Mağazada rutin olarak yardımlar devam ettirilmekte olup, hayırseverlerin bağışlarına açık olduğumuzu belirtmek isterim" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.