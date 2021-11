"AB Erasmus+" projesine kalına öğretmen ve öğrenciler Romanya'ya gitti 9 ülkeden 45 kişinin katıldığı proje, Romanya'nın Balan şehrinde gerçekleştirildi

Sunguroğlu İlkokulu'nun da yer aldığı "AB Erasmus+" projesine katılan öğretmenler ve öğrenciler Romanya'nın Balan şehrine gitti.

Aralarında Sunguroğlu İlkokulu'nun da bulunduğu projeye, Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Yunanistan, İtalya, Litvanya, Polonya ve Romanya ortaklık ediyor. Her ülkeden 5 kişinin katıldığı, toplamda 45 kişinin katılımcı olarak yer aldığı, "20201UK01KA105077982" ulusal ajans kodlu "The Future of Our Wellbeing" (Sağlığımızın Geleceği) isimli AB Erasmus+ projesi, Romanya'nın Balan şehrinde gerçekleştirildi.

Projeye Sunguroğlu İlkokulu ve Aşağı Fındıklı İlkokulu müdürü Fatma Gündoğdu, Çorum Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Aleyna Sinem Tarhan, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi İrem Tanlası, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 2'nci sınıf Eren Buğra Biler ve Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi mezunu Kardelen Kılıçarslan katıldı.



"2016 yılından bu yana 17 projemizi bitirdik"

Proje hakkında bilgi veren Sunguroğlu İlkokulu Müdürü Fikret Gündoğdu, "2016 yılından bu yana 17 projemizi bitirdik, halen devam eden 1 projemiz daha bulunmaktadır. Her projede ülkemizden 5 veya 6 öğrencimizi ve öğretmenimizi değişik ülkelere katılımcı olarak göndermekteyiz. Bu zamana kadar toplamda 90 üniversite öğrencisi ve öğretmenimizin projelere katılmasını sağlayarak, yurt dışı ve proje deneyimi edinmesini sağladık. Projemiz sayesinde katılımcılarımızın yeme, içme, konaklama, vize ve ulaşım ücretleri Avrupa Birliği (AB) tarafından karşılanmaktadır. AB projeleri, bir yandan öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini desteklerken diğer yandan Türk kültürünün farklı milletlere ve kültürlere de tanıtılmasını sağlamaktadır. Projeye katılan arkadaşlarımız sorumluluk duygusu kazanmakta, özgüveni gelişmekte, yabancı dil pratiği kazanmaktadır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.