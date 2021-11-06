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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çatalkara restorant yenilenen konsepti ile hizmete açıldı

İHA

Çatalkara restorant yenilenen konsepti ile hizmete açıldı

Çorum'un İskilip ilçesinde bulunan, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun 'Karadutum çatal karam çingenem' adlı şiirini yazarken kaldığı ev, ilçe belediyesi tarafından restore edilerek Çatalkara restoran olarak hizmete açıldı.
İlçe'nin yöresel yemeklerinin tanıtılması amacıyla yenileme çalışmaları tamamlanan Çatalkara restorant, çok sayıda davetlinin katılımı ile hizmete açıldı. Açılış töreni öncesinde bir konuşma yapan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, "Böyle bir değere ilçemizin ihtiyacının olduğunu düşünerek, Çatalkara restoranı halkımızın hizmetine açıyoruz. Festivalde düzenlediğimiz yemek yarışmasında derece alan ev hanımlarımızın hazırlayacağı yöresel tatlarımızı ilçemize gelen misafirlerimize tanıtmak istiyoruz. Yöresel yemeklerimizin tanıtılacağı Çatalkara restoranımıza destek bekliyorum. Açılışımıza katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Restoranımız ilçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Yenilenen konseptiyle hizmetine açılan Çatalkara restoranın açılış törenine siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.

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