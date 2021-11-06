Çorum'da trafik kazası: 2 yaralı Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Çorum'da akşam saatlerinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi 2. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 JT 3517 pkakalı otomobil ile 07 ALP 437 plakalı otomobil 2. Sokak ile 6. Sokağın kesiştiği yerde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri park halindeki 2 otomobile çarptıktan sonra bir binanın bahçe korkuluklarına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücülerden Tolga E.(28), itfaiye ekiplerinin uzun çalışması sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücüler 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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