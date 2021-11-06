Sungurlu Belediyesinden "Türklerin İnanç Sistemi ve Alevilik" konferansı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, belediye tarafından "Türklerin İnanç Sistemi ve Alevilik" konulu bir konferans düzenlendi.

Konferansa Prof. Dr. Nizamettin Akay, Av. Kerim Yılmaz, Av. Kürşat Karacabey, Av. Hakan Erdem ve Av. Barış Bilgin Dilmen’de konuşmacı olarak katıldı.

Konferansta Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ve Prof. Dr. Nizamettin Akay’ın yaptığı açılış konuşmalarının ardından "Türklerin İnanç Sistemi ve Alevilik" üzerine Av. Kerim Yılmaz, Av. Kürşat Karacabey, Av. Hakan Erdem, Av. Barış Bilgin Dilmen birer konuşma yaptı. Konuşmacıların davetlilerin sorularını cevaplamasıyla program sona erdi.

Özel İdare Toplantı Salonu’nda düzenlenen konferansa Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanlar, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

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