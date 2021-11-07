Apartman bahçesinde 2 kedi ölü bulundu

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) ÇORUM'da bir aparatmanın bahçesinde 2 kedi ölü olarak bulundu. Polis ekipleri, vücutlarında çok sayıda yaralar bulunan kedilerin ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

Ulukavak Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesinde 2 kedinin kanlar içinde olduğunu fark edenler durumu polise bildirdi. İhbarla adrese polis ve Çorum Belediyesi'ne bağlı veteriner ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerin incelemesinde vücutlarında çok sayıda yaralar bulunan kedilerin öldüğü belirlendi. Polis, kedilerin ölümlerine ilişkin inceleme başlattı.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-11-07 11:41:22



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