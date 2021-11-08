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Çorum’un saklı cenneti yeşil göl turizme kazandırıldı 1 milyar 560 milyon TL’ye mal olan ve 14 ayda tamamlanan projenin tanıtım videosu çekildi

İHA

Çorum’un saklı cenneti yeşil göl turizme kazandırıldı 1 milyar 560 milyon TL’ye mal olan ve 14 ayda tamamlanan projenin tanıtım videosu çekildi

Çorum’un Laçin ilçesinde bulunan, sahip olduğu doğa manzarası ve güzelliği ile saklı cennet olarak tabir edilen Yeşil göl, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle turizme kazandırıldı.
Projenin fizibilite analizleri, peyzaj projesi, yerleşim planı ve metraj cetvelleri 2019 yılı OKA Teknik Destek Programı kapsamında hazırlandı. 2019 yılı OKA Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenen ve Çorum İli Laçin İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı tarafından sunulan Yeşil Göl projesi 2021 yılında tamamlandı. Laçin Kaymakamlığı ile Çorum İl Özel İdaresi’nin ortak, Laçin Belediye Başkanlığı ile Laçin Eğitim Kültür Sanat ve Turizm Derneği’nin iştirakçi olarak yer aldığı proje 14 ayda tamamlandı. Toplam 806 bin TL bütçesi olan projeye OKA tarafından 605 bin TL hibe desteği verildi. Proje uygulama döneminde yaşanan iş artışları sebebiyle 1 milyar 560 milyon TL’ye mal olan projede, 955 milyon 817 bin TL’lik kısım Çorum İl Özel İdaresi eş finansmanında karşılandı.
Proje ile bölgede doğa turizminin ve istihdamın canlandırılması amacıyla Laçin ilçesi sınırlarında Köse dağında orman içerisinde yer alan doğa harikası Yeşil Göl Mesire alanında restoran, kafeterya, bungalov, yöresel ürün satış yerleri, çocuk oyun parkı, otopark, iskele, yapay şelale, yürüyüş yolu, koşu ve bisiklet yolları yapıldı. Laçin Yeşil Göl Mesire Alanı doğa sporları ve kamp faaliyetleri için dört mevsim doğayla iç içe olma imkanı sunulacak.
’Yeşil’in bütün tonları sizi bekliyor’
’Kültür ve Doğa Turizmi Ekseninde Şehirlerin Markalaşması Sonuç Odaklı Programı’ kapsamında çalışmalar yürüten OKA, Çorum’un doğa turizmini tanıtmaya yönelik hazırlattığı videolara bir yenisini ekledi. Laçin Yeşil Göl’de altyapı projesinin tamamlanmasıyla birlikte tanıtım filmi hazırlandı. Yaz ve sonbahar aylarında çekilen ve montajı yapılan tanıtım filminde Yeşil Gölü çevreleyen doğada yeşilin tüm tonlarını görmek mümkün.

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