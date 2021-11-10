Vinç operatörlerinden Ata´ya saygı

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)TÜRKİYE Cumhuriyeti´nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83´üncü ölüm yıl dönümünde Çorum´da operatörler, 50 metre yükseklikte vinç üzerinde saygı duruşunda bulundu.

Çorum´da Gazi Mustafa Atatürk, ölüm yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Ardından saatler 09.05´i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşuna geçildi. Kent merkezinde sürücüler, kontak kapatıp araçtan indi ve Ata'ya saygı duruşunda bulundu. Çorum Belediyesi tarafından yaptırılan Tarihi Bedesten ve Yer Altı Otoparkı Projesi´nin inşaatında çalışan işçiler de iş bırakıp saygı duruşuna geçti. 50 metre yükseklikte görev yapan vinç operatörleri Mustafa Ağır ve Adem Rıfat Şahinbaş, çalan sirenle birlikte Ata için selam verip, saygı duruşunda bulundu.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-11-10 11:02:54



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