Çorum'da 400 bin adet makaron yakalandı

Evdeki veba! Oturma odasında 24 bin tane var

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 400 bin adet sahte bandrollü makaron sigara ele geçirildi.

KOM ekipleri tarafından il merkezinde düzenlenen operasyonda, bir araçla sahte bandrollü makaron sigara bulunduğu belirlendi. Bahse konu araçta yapılan aramada 400 bin adet sahte bandrollü makaron sigara bulundu. Sahte bandrollü makaron sigaralara el koyan polis ekipleri, araç sahibi hakkında 5607 sayılı kanuna muhalef etmek suçundan yasal işlem başlattıldığı bildirildi.

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