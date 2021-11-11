Sungurlu adalet ormanına 300 fidan dikildi

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliği ile Adalet Ormanı’na fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Sungurlu Adliyesi tarafından oluşturulan ve önceki yıllarda da fidan dikimleri yapılan Adalet Ormanına Çorum Orman İşletme Müdürlüğünden temin edilen 300 adet sedir çamı dikilerek toprakla buluşturuldu.

Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni etkinlik öncesi yaptığı konuşmada, “Doğamız, çevremiz, havamız kirleniyor, en önemlisi su kaynaklarımız azalıyor, bunlarla mücadele etmenin en önemli yolu fidan dikimi yapmak. Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzün organizasyonu ile bugün fidan dikim etkinliği gerçekleştireceğiz. Bu yıl içerisinde ülkemizin değişik yörelerinde birçok orman yangınları meydana geldi, biz de elimizden geldiğince fidan dikimi yaparak ormanlarımızın artırılmasına gayret ediyoruz. Fidan dikimi sonrasında fidanların bakımı da dikim kadar önem arz etmektedir. Fidan dikim etkinliğinin organizasyonunda emeği geçenlere ve dikime katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğine Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Adalet Komisyonu Başkanı Murat Çirit, Sungurlu Belediye Başkan yardımcısı Mükremin Dağaşan, Sungurlu ve Alaca Adliyesinde görevli Hakim ve Cumhuriyet Savcıları, Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk, Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Nami Kars, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, Kızılay Sungurlu Temsilcisi İbrahim Çırakoğlu, Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Seyfi Keyvanoğlu, Sungurlu MYO Müdürü Buğra Bağcı, Gençlik Merkezi Müdürü Esat Bağcı, Tapu Kadastro Müdürü Ergün Karakuloğlu, Gençlik Spor İlçe Müdürü Mehmet Aktaş, Mal Müdürü Ahmet Kızılarslan, Adliye ve Denetimli Serbestlik personeli katıldı.

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