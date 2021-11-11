Çorum´a mevsimin ilk karı yağdı

Evdeki veba! Oturma odasında 24 bin tane var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)ÇORUM'un yüksek kesimleri, mevsimin ilk kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

Hava sıcaklığının hissedilebilir derecede düşmesiyle birlikte kentin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışı özellikle İskilip ilçesine bağlı Kengel, Dereseki ve Sorgun köyü ile Asarkayası mevkisinde etkili oldu. Kar yağışı sonrası birçok nokta beyaza büründü. Sürücüler ise yağan karı görünce araçlarını durdurup fotoğraf çekti. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-11-11 13:11:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.