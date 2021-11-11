180 kadın kursiyerler 180 fidanı toprakla buluşturdu

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Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri kursiyeri 180 kadın, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Seferberlik Günü’nde 180 fidanı toprakla buluşturdu.

Kadınların bireysel becerilerini geliştirmek, meslek sahibi olarak aile bütçesine katkı sağlamak ve sosyal faaliyetlerde bulunacakları ortamlar oluşturmak amacıyla hizmet veren Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri, 11 Kasım milli ağaçlandırma seferberliği günü kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında 180 kadın kursiyer 180 adet fidanı toprakla buluşturdu.

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