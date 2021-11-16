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Çorum’da korkutan manzara, 30 günlük içme suyu kaldı Kuruma noktasına gelen barajlarda su rezervleri kritik seviyeye düştü Çorum Valisi Mustafa Çiftçi: "İçme suyunda sorun yaşamamak için hem içme suyumuzu hem de kullanma suyumuzu israf etmeden kullanmak durumundayız"

İHA

Çorum’da korkutan manzara, 30 günlük içme suyu kaldı Kuruma noktasına gelen barajlarda su rezervleri kritik seviyeye düştü Çorum Valisi Mustafa Çiftçi: "İçme suyunda sorun yaşamamak için hem içme suyumuzu hem de kullanma suyumuzu israf etmeden kullanmak durumundayız"

Çorum'da son yıllarda yağışların yetersiz olması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi yer altı ve yerüstü su kaynaklarını olumsuz yönde etkilerken, barajlardaki su miktarı da kritik seviyeye düştü.
Türkiye’nin geçen yıl en az yağış alan ili olan Çorum’da, bu yıl da kar ve yağmur yağışlarının beklenilen seviyede olmaması sebebiyle barajlarda su seviyesi hızla düşmeye devam ediyor. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Çomar, Yenihayat ve Hatap barajlarındaki su seviyesindeki düşüş ürkütücü boyutlara ulaştı. Barajlar kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, Hatap Barajı’nda su altında kalan ve geçmişte Çorum ile Alaca ilçesi arasında ulaşımı sağlayan karayolu da ortaya çıktı. İçilebilir su rezervi kalmadığı için barajdan su alımı yapılamıyor. İl genelinde yaşanan kuraklığın boyutunu gösteren ürkütücü manzara havadan görüntülendi.

Su yatırımları hız kesmeden devam ediyor
Çorum Belediyesi, suların en etkin en verimli kullanılabilmesi ve su sıkıntısı yaşanmaması için su yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni açarak devreye aldığı 14 yeni kuyudan içme suyu temin eden belediye, aldığı tedbirlerle Çorum halkına içme suyu konusunda sıkıntı yaşatmadı. Kentte yaklaşık 30 yıl içme suyu ihtiyacını karşılaması öngörülen Koçhisar Barajı İsale Hattı projesinde sona yaklaşılıyor. 150 milyon TL’ye mal olacak proje kapsamında fiziki gerçekleşme oranı yüzde 97 seviyelerinde gerçekleşirken projenin bir an önce tamamlanarak hizmete girmesi için Belediye Su İşleri Müdürlüğü ekipleri gecegündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

"Kuraklığın içme suyu rezervlerine de yansımasını görüyoruz”
Kentte yaşanan kuraklık ve barajlardaki son durum hakkında İhlas Haber Ajansı’na açıklama yapan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, “Ülkemizin uzun yıllar yağış ortalaması metrekare başına 615,6 kilogramdır. Çorum’un son 40 yıllık yağış ortalamasına baktığımız zaman metrekareye düşen oranı 435,6 kilogramdır. Rakamları kıyasladığımızda Çorum’un ülke ortalamasının altında yağış aldığını gözlemleyebiliyoruz. Son 3 yıllık yağış miktarlarına baktığımızda Çorum’da 2019 yılında metrekareye toplamda 426 kilogram, 2020 yılında yağış miktarı daha azalarak 247,6 kilogram. 2021 yılının ilk 10 ayında ise 358,8 kilogram yağış aldığını görüyoruz. Tüm rakamlar birlikte değerlendirildiğinde ilimizde yaşadığımız kuraklığın içme suyu rezervlerine de yansımasını görüyoruz” dedi.

"Barajımızın doluluk oranı yüzde 7’ye düşmüştür"
Çorum’un içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajlardaki su rezervleri hakkında da açıklama da bulunan Vali Çiftçi, “Belediyemiz içme suyu ihtiyacını ilimizin etrafında yer alan Çomar, Hatap ve Yenihayat barajlarından karşılamaktadır. Çomar Barajı’nın kapasitesi 6.5 milyon metreküp olup, şuanda barajda 780 bin metreküp suyumuz bulunmaktadır. Barajımızın doluluk oranı yüzde 12’dir. Hatap Barajı’nın depolama oranı 12 milyon iken şu anda barajda 1 milyon 385 bin metreküp su bulunmaktadır. Barajımızın doluluk oranı yüzde 11’ler seviyesindedir. Yenihayat Barajı’mızın su hacmi 26 milyon metreküp olup şu anda barajımızda 1 milyon 932 bin metreküp suyumuz var. Barajımızın doluluk oranı yüzde 7’ye düşmüştür. İlimizde içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajların son yıllardaki doluluk oranı oldukça düşmüştür. Belediyemiz içme suyu problemine çözüm bulmak için şehrimize 53 kilometre uzaklıktaki Koçhisar Barajından su getirmek zorunda kalmıştır. 160 milyon metreküp kapasiteye sahip olan barajımızda şu anda 60 milyon metreküp civarında suyumuz bulunmaktadır. 150 milyon TL'ye mal olmasını beklediğimiz Koçhisar isale Hattı projemizin 3 hafta içerisinde devreye alınmasını bekliyoruz. Belediyemiz bu dönemde içme suyu sıkıntısı çekilmemesi için 14 kuyudan da şehrimize su vermeye devam etmektedir” şeklinde konuştu.

"Suyumuzu israf etmeden kullanmak durumundayız"
Barajların doluluk oranı ve yağış miktarlarının yaşanılan kuraklığı net bir şekilde ortaya koyduğunu vurgulayan Vali Çiftçi, “Gerek dünyada gerekse ülkemizde bir kuraklık hüküm sürmektedir. Rakamlara baktığımızda da kuraklığı boyutu net bir şekilde anlaşılmaktadır. Önümüzdeki yıllarda içme ve kullanma suyunda tarımsal sulama da sorun yaşamamak için hem içme suyumuzu hem de kullanma suyumuzu israf etmeden kullanmak durumundayız. Bunun bir vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyorum. Çünkü su hayattır. Su berekettir. Susuz bir hayatın yaşanması mümkün değildir” ifadelerini kullandı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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