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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Filistin’de Çorum kültür merkezi açıldı

İHA

Filistin’de Çorum kültür merkezi açıldı

Çorum'un kardeş şehri olan Filistin’in Kalkilya’da şehrinde 'Çorum Kültür Merkezi' açıldı. Açılışa Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim, başkan yardımcıları ve belediye heyeti video konferans sistemi ile katıldı.
Çorum ile kardeş şehir olan Filistin'in Kalkilya şehrinde protokol sonrası ilk çalışma 'Çorum Kültür Merkezi' açılışı ile gerçekleştirildi. Çorum kültürünü tanıtıcı etkinlikler, Türkçe kursları gibi çeşitli faaliyetlerin olacağı Çorum Kültür Merkezi’nin açılışı yapıldı. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim başkanlığındaki Çorum Belediyesi heyeti video konferans yöntemi ile eş zamanlı olarak açılışa katıldı.
Kardeşliği pekiştirecek olan bu merkezin hayırlı olmasını temenni eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın "Sahabeler kenti, barışın, kardeşliğin merkezi Çorum’dan Filistinli kardeşlerimize kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Geçtiğimiz günler içerisinde Kalkilya belediye başkanını şehrimizde ağırladık. 15 Kasım 1988’de bağımsızlığını ilan eden Filistin’in bağımsızlık gününü kutluyorum. İnşallah bir gün Karabağ nasıl olduysa, Libya’da, Irak’ta, Suriye’de oyun nasıl bozulduysa Filistin tekrar özgürlüğüne, bağımsızlığına kavuşacak. Şu an zaten Filistin Devleti var ama işgal altında olan o toprakları tekrardan kurtaracak ve inşallah Kudüs’te hep beraber namaz kılacağız" şeklinde konuştu.

'Öğrencilerimizin çantaları Çorum Belediyesi’nden'
Kalkilya’da açılan Çorum Kültür Merkezi’nin iki ülke bağlarını güçlendirmek için çok kıymetli olduğunu belirten Başkan Aşgın, "Açılan bu tesis çok kıymetli, çok önemli. Filistin’de Kalkilya gibi çok güzel bir yerde Çorum Kültür Merkezi’nin açılmış olması bizim için büyük bir onur, büyük bir şeref. Burada emeği geçen Kalkilya belediyemize, Kalkilya valiliğimize ve Büyükelçiliğimize teşekkürlerimi sunuyorum. O merkezimizde Türkçe kurslarımızın olacağını duyduk ve buradan aldığımız kararımızı da ilan edelim. Biz en kısa sürede orada Türkçe kurslarına katılan tüm öğrencilerimizin çantalarını hazırlayacağız. Türkçe eğitim setlerini ve çeşitli hediyelerimizi hazırlayacağız; en kısa sürede Kalkilya’daki Çorum Kültür Merkezimize bu setlerimizi göndereceğiz” dedi.

'Çorum’da da Kalkilya tanıtım merkezi açılacak'
Çorum’da belediyeye ait bir kültür merkezinde Kalkilya ile ilgili büyük bir bölüm açma ve Arapça kurslarını artırma düşüncesinde olduklarını dile getiren Belediye Başkanı Aşgın, "Önümüzdeki süreçte Kalkilya’ya heyetimizle geleceğiz ve kardeşliğimizi pekiştireceğiz inşallah. Ben tekrar oradaki tüm haziruna kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bu kültür merkezimiz hayırlı olsun” diye konuştu.
Türkiye Filistin Büyükelçisi Ahmet Rıza Demirer'de, "Buradaki Çorum Kültür Merkezi’nin açılması gerçekten çok yerinde oldu. FilistinTürkiye kardeşliği daha da güçlendi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çorum Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a da desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.
Bu merkezin iki ülke arasındaki bağları daha da kuvvetlendireceğini belirten Kalkilya Belediye Başkanı Dr. Haşim Elmasri ise, "Kalkilya şehrimizde Çorum Kültür Merkezi açılışını gerçekleştirdik. Buradaki vatandaşlarımız Kardeş şehir Çorum’u daha iyi tanıyacak. Buradaki çalışmalarımızla birlik beraberliğimiz giderek artacak. Çorum Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çorum Kültür Merkezimiz şehrimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

'Filistin bayrağı teşekkürü'
Kalkilya Valisi Rafea Rawajbeh, “Çorum Kültür Merkezimiz hayırlı olsun. Çorum Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Vermiş olduğu destekler var olan kardeşliğimizi daha da güçlendirdi. Çorum’un tarihi simgesi olan Saat Kulesine Filistin Bayrağını asan Belediye Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.
Çorum Kültür Merkezi Açılışına Filistin’den Türkiye Filistin Büyükelçisi Ahmet Rıza Demirer, Kalkilya Valisi Rafea Rawajbeh, Kalkilya Belediye Başkanı Dr. Haşim Elmasri, Kalkilya Ticaret, Sanayi ve Ziraat Odası Başkanı Tariq Shawar, Çorum’dan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Belediye Başkan yardımcıları katıldı.

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