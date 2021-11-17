Arkadaşlarının ölümüne neden olduğu düğünde 2 şarjör boşaltmış



Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da, ruhsatsız tabancayla rastgele ateş edip, arkadaşları Emin Alparslan (44) ile Murat Şahin'in (38) ölümüne neden olmaktan tutuklanan Murat Yılmaz´ın (46), düğüne alkollü olarak katıldığı, halayda 2 şarjör mermi boşalttığı ortaya çıktı. Yılmaz, ifadesinde, Alparslan ve Şahin'den mermi aldığını da söyledi.

Olay, 14 Kasım'da, Bayat ilçesine bağlı Tepekutuğun köyünde meydana geldi. Köy meydanında yapılan düğünde halay çekilirken, tabancayla rastgele ateş açıldı. Tabancadan çıkan mermiler, davetlilerden Emin Alparslan ve Murat Şahin'in başına isabet etti. Alparslan ve Şahin, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine düğün alanına sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Alparslan ve Şahin, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. 2 çocuk babası Şahin ile 3 çocuk babası Alparslan'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

500´DEN FAZLA MERMİ BULUNDU

Olay sonrası düğün alanında inceleme yapan ekipler, 500´ün üzerinde boş kovan tespit etti. Ekipler, düğün sahipleri dahil onlarca kişinin de ifadesine başvurdu. Görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkan jandarma, Murat Yılmaz'ın, ruhsatsız tabancayla defalarca havaya ateş açtığını tespit etti. Yılmaz ile ölen kişilerin arkadaş olduğu, Ankara'dan Çorum'a düğün için geldikleri ortaya çıktı.

Jandarma karakoluna dün sabah giderek, teslim olan Murat Yılmaz, ifadesi sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

VERDİKLERİ MERMİLERLE VURULMUŞLAR

Murat Yılmaz´ın, jandarmaya verdiği ifadesi de ortaya çıkarken, "Sarhoş olarak düğüne katıldım, düğünde 2 şarjör mermi boşalttım ve mermim bitince ölümüne neden olduğum arkadaşlarımdan mermi istedim. Aldığım mermileri de şarjöre doldurdum. Arkadaşlarıma `Siz halay çekerken ortaya geçin´ dediğimi hatırlıyorum sonra nasıl olduğunu bilmiyorum, bağırma sesleri geldi. Yürüyerek köyden ayrıldım, giderken tabancayı da dere yatağına attım. Arkadaşlarım öldüğü için çok üzgünüm" dediği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-11-17 11:39:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.