Hitit Üniversite’sinden piskososyal destek atölyesi çalışması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hitit Üniversite’sinden piskososyal destek atölyesi çalışması

İHA

Hitit Üniversite’sinden piskososyal destek atölyesi çalışması

Hitit Üniversitesi tarafından Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde kadına yönelik şiddete karşı görev yapan personel için piskososyal destek atölyesi çalışması yapıldı.
Hitit Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKAM) ile Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİTİTSEM) işbirliğinde, Meslek Yüksekokulları Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda düzenlenen “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Psikososyal Destek Atölyesi”nin açılışına, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Nurcan Baykam, Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Yahya Çoban, akademik ve idari personelimiz ile Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğünde görevli ilgili personel katıldı. Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı ve HÜKAM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Derya İren Akbıyık, programın açılışında yaptığı konuşmada, aile içi, kadına yönelik ve insanın insana uyguladığı şiddetin ciddi yük oluşturan travmaya neden olduğunu belirterek, bunlar arasında bir kadın olarak kadına yönelik şiddete şahit olmanın çok daha zor olduğunu ifade etti.
Kadına yönelik şiddete şahit olanların, kendi üstüne yapışan, bulaşan travmatik etkileri evine götürdüğünde kendi duygusal yaşantısıyla sentezlemeye kalktığını, bu alanda görev alan çalışanların işinin çok zor olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Akbıyık, “Bu alanda çalışanların daha toleranslı karşılanmasını, daha çok ödüllendirilmesini öneriyorum. Zaman zaman unutuyoruz çünkü normal çalışanlar gibi algılıyoruz. Travma sonrası stres bozuklukları oluyor, insanlarda. Halbuki son yıllarda biz travmayla ilgili çalışanlar olarak başka konuları ele almaya başladık. Bu yaşadığımız süreç, sadece travmatize edip, sadece kötü etkiler yaratmıyor. Travma sonrası ‘büyüme’ diye kavram var. Travma sonrası büyüme konusunda birlikte çalışabiliriz” dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban da kadına yönelik şiddete karşı görev alan personele psikososyal desteğin büyük önem arz ettiğini söyledi. Çoban, söz konusu eğitim programıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü çalışanlarının kadına şiddet hususuyla ilgili karşılaştıkları problemleri çözme becerisinin artacağına, müracaatçılarla yapılan görüşmelere önemli katkısı olacağına inandığını ifade etti. Kadına yönelik şiddete karşı faaliyetlerde ilgili mevzuatın da önemli ölçüde geliştiğini, kendilerine sığınan bir kadının korunması noktasında gerekli tüm önlemlerin bu mevzuata göre yapıldığını anlatan Çoban, “Bu süreçte çalışanlarımız açısından çok ciddi travmalar da yaşanıyor. Karşılıklı çok yıprandığımız olaylar da oluyor. Uç olaylarla karşılaşan arkadaşlarımızın adeta sinirleri yıpranıyor ama tabi ki bu kadına şiddet olayıyla mücadele etmek zorundayız. Hiçbir yılgınlık, negatif durum bizi etkilememeli. Biz İl Müdürlüğü olarak sahada çalışıyoruz. Belki onlarca şiddeti engelliyoruz. Psikolog arkadaşlarımız, farklı branşlarda meslek elemanlarımız, Sosyal Hizmet Merkezinde çalışan aile danışmanlarımız var. Evlilik öncesi ve sonrasına yönelik eğitim programlarımız var. Yine sağlıklı evlilik nasıl yürütülür, bunların her aşamasında aile sıkıntıya düştüyse onunla ilgili rehberlik çalışmalarımız var. Eğitim programlarımızı geniş kitlelere ulaştırmak için çalışıyoruz” diye konuştu.
Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam ise, üniversite olarak eğitim, araştırma geliştirme, üretim ve geliştirme alanındaki sorumluluklarının yanı sıra topluma hizmet noktasında da önemli görevler üstlendiklerini belirterek, “İşte bu amaçla Üniversite çatısı altında kurulan birçok uygulama ve araştırma merkezlerimiz var ki operatif davranarak bu tip çalışmalara önemli katkı sağlamaları mümkün oluyor. Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak bu anlamda giderek güçleniyor ve daha hızlı hareket ediyoruz. Çorum’da tek üniversite olduğumuz için kadın aile ile ilgili konularda merkezden, İçişleri Bakanlığı ya da diğer bakanlıklardan gelen ilgili eylem planlarında, projelerde direkt işbirliğine dahil edilen kurum Hitit Üniversitesi ve HÜKAM olarak karşımıza çıkıyor. Üniversite olarak kadına şiddet konusunda bu sorumluluğu alarak yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu
Program, açılış konuşmalarının ardından, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve HÜKAM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Muammer Cengil’in Stresle Birlikte Yaşama ve Başa Çıkma Teknikleri” konulu dersiyle devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorum'da 10 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Çorum'da 10 bin fidan toprakla buluştu
Atatürk Ortaokulu'nun yerine ticaret merkezi yapılacak
YEREL HABERLER Atatürk Ortaokulu'nun yerine ticaret merkezi ...
Domuz sürüsüne çarpan otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı Araç içerisinde sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Domuz sürüsüne çarpan otomobil tarlaya uçtu: 2 ...
Arkadaşlarının ölümüne neden olduğu düğünde 2 şarjör boşaltmış
YEREL HABERLER Arkadaşlarının ölümüne neden olduğu düğünde 2 şarjör ...
`Dünyanın en dar sokağı´ açılıyor
YEREL HABERLER `Dünyanın en dar sokağı´ açılıyor
Düğünde 2 kişinin ölümüne neden olan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Düğünde 2 kişinin ölümüne neden olan şahıs tutuklandı
Çorum'da 2 kişinin öldüğü düğünde teslim olan maganda tutuklandı
YEREL HABERLER Çorum'da 2 kişinin öldüğü düğünde teslim olan maganda ...
Çorum Belediyesi'nden eğitime destek Kent'te eğitim gören 12 bin 300 öğrenci deneme sınavına girecek
YEREL HABERLER Çorum Belediyesi'nden eğitime destek Kent'te eğitim ...
Kayıp genç çatıda elektrik akımına kapılmış halde bulundu Gencin cenazesi itfaiye tarafından indirildi
YEREL HABERLER Kayıp genç çatıda elektrik akımına kapılmış halde ...
Çorumlu obası gençlik kampı’na birincilik ödülü Başkan Aşgın'a ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
YEREL HABERLER Çorumlu obası gençlik kampı’na birincilik ...
Filistin’de Çorum kültür merkezi açıldı
YEREL HABERLER Filistin’de Çorum kültür merkezi açıldı
Alevlere teslim olan ev küle döndü
YEREL HABERLER Alevlere teslim olan ev küle döndü
Kayınvalide ve kayınbirader katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl hapis
YEREL HABERLER Kayınvalide ve kayınbirader katiline 2 kez ...
Üniversite öğrencilerine sıcak çorba ikramı
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerine sıcak çorba ikramı
Çorum’da korkutan manzara, 30 günlük içme suyu kaldı Kuruma noktasına gelen barajlarda su rezervleri kritik seviyeye düştü Çorum Valisi Mustafa Çiftçi: "İçme suyunda sorun yaşamamak için hem içme suyumuzu hem de kullanma suyumuzu israf etmeden kullanmak durumundayız"
YEREL HABERLER Çorum’da korkutan manzara, 30 günlük içme suyu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.