İlçe halkı Arafat tepesinin ışıklandırmasını istiyor

Çorum’un Osmancık ilçesi'nde bulunan Arafat Tepesi Çamlık mesire alanının bir bölümünde aydınlatma direklerinin bulunmaması vatandaşların tepkisine neden oluyor.

İlçede yaşayan vatandaşlar, Koyun Baba mahallesi’nde bulunan mesire alanının ilçeye bir nefes kaynağı olduğunu ancak kış aylarında havanın erken kararmasıyla birlikte bir bölümünde aydınlatma direklerinin bulunmamasından dolayı sıkıntı yaşandıklarını ifade ederek mesire alanının tamamının aydınlatılmasını talep ediyorlar.

Havanın kararmasıyla birlikte parkın zifiri karanlık olan kısmından geçerken tedirgin olduklarını belirten vatandaşlar “Daha önceki yıllarda parkın bu bölümünde aydınlatma direkleri vardı. Yürüyüş yapmak isteyen, işinden evine dönen herkes yazkış rahatlıkla parkın içindeki bu yolu kullanabiliyordu. Şimdi parkın bir kısmında ışıklandırma var bir kısmında ise yok. Yürüyüş yapmak isteyen, parkta bir bardak çay içmek ya da misafirlerini ağırlamak isteyenler yolunu değiştirmek zorunda kalıyor. Aracı olanlar bu kısımdan geçebiliyor ama yaya olarak geçmek insana ürkütü veriyor. Gündüz rahatlıkla yürüyüş yaparak nefes aldığımız, ilçemizin güzide yerlerinden biri olan bu mesire alanından akşamları da yararlanmak istiyoruz. Ancak ışıklandırma olmaması burayı tekinsiz hale getiriyor ve ürkütücü bir hal alıyor. Işıklandırma talebimizi kime ileteceğimizi de bilemiyoruz. Mesire alanından hangi kurumkuruluş sorumlu ise talebimizi iletmek istiyoruz” şeklinde konuştular.

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