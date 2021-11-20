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Bağırsaktan yama yapılarak mesanesi büyütüldü, böbrek yetmezliğinden kurtuldu

İHA

Bağırsaktan yama yapılarak mesanesi büyütüldü, böbrek yetmezliğinden kurtuldu

Çorum’da, çocukluk döneminden beri sık sık idrar kaçırma rahatsızlığı bulunan ve mesanesinin ileri derecede küçülmesine bağlı olarak böbrek yetmezliği eşiğine gelen 50 yaşındaki hasta, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı cerrahi operasyonla sağlığına kavuştu.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne idrar tutamama şikayetiyle başvuran 50 yaşındaki A.K’ye, Üroloji Kliniği’nde yapılan muayene sonucunda, halk arasında “mesane tembelliği” olarak bilinen nörojenik mesane hastalığı teşhisi konuldu. Medikal tedavilere rağmen cevap alınamaması üzerine, ürodinamik ve endoskopik incelemelerde A.K’nin idrar torbası kapasitesinin yaklaşık 50 mililitre olduğu belirlendi. Mesanenin ileri derecede küçülmesine bağlı olarak böbrek yetmezliği eşine gelen A.K’ye, Üroloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Yaytokgil, Doç. Dr. Musa Ekici ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Murat Baki Yıldırım tarafından “mesane augmentasyon” operasyonu yapıldı.
Operasyonu gerçekleştiren doktorlardan Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Yaytokgil, hastanın idrar torbasına yaklaşık 25 santimetre uzunluğunda ince bağırsaktan yama yaparak, mesane kapasitesini artırmayı başardıklarını söyledi.
Ameliyat sonrası takiplerde hastada hiçbir sıkıntıyla karşılaşılmadığını ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Yaytokgil, şunları kaydetti:
“Hastamız, sık idrar yolu enfeksiyonu, idrar kaçırma ile böbrek fonksiyon bozukluğu yaşayan nörojenik mesane hastalığından dolayı takibimizdeydi. Hastamız daha önce yapılan operasyon ve medikal tedavilere cevap vermemiş, idrar yolu enfeksiyonu nedenli birçok antibiyotik kullanmak zorunda kalmıştı. Mesanesinin ileri derecede küçülmesi sebebiyle de böbrek yetmezliği ile karşı karşıyaydı. Türkiye’de sayılı merkezlerde uygulanan bir yönteme başvurarak, bağırsaktan yama yapmak suretiyle hastamızın mesane kapasitesini artırıp, sağlığına kavuşturduk”

“Çocukluğumdan beri sosyal hayatta yaşadığım büyük sıkıntıdan kurtuldum”
Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan A.K ise, “Bu hastalık aile ve sosyal yaşamımda büyük zorluklara neden oluyordu. Hastalığımın ilerlemesiyle artık böbrek yetmezliği eşiğine gelmem durumumu iyice ağırlaştırmıştı. Umudum tükenmek üzereyken, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorları sayesinde, çocukluğumdan beri sosyal hayatta yaşadığım büyük sıkıntıdan kurtuldum. Çok mutluyum. Operasyonu yapan doktorlara çok teşekkür ediyorum, Allah onlardan razı olsun” dedi.
Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Murat Baykam da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kritik cerrahi operasyonlarda bir ilki daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Nörojenik mesane hastalığında ince bağırsaktan yama yapılarak idrar torbasını büyütme yönteminin, Türkiye’de belirli merkezlerde uygulanabildiğine dikkati çeken Prof. Dr. Baykam, “Travma, hastalık ya da nedeni belli olmayan mesane fonksiyon bozuklukları, kronik böbrek yetmezliğine kadar ilerleyebilen ciddi sorunlara yol açabilen hastalıktır. İdrar kaçırma, idrar yaparken zorlanma veya yapamama, sık idrar yapmak, yanma, sık idrar yolu enfeksiyonu çoğunlukla görülen belirtilerdir. Bu belirtiler, hastanemize başvuran hastamızda da söz konusuydu. Ekibimizin başarılı operasyonu sayesinde hastamız sağlığına kavuştu. Hastanemizin alanında yetkin doktorları hem de donanımlı altyapısı sayesinde Çorum’da artık Türkiye’nin sayılı merkezlerinde yapılabilen tanı ve tedavi hizmetlerini sunabiliyoruz. Bu hizmetler, sadece Çorum için değil ülkemiz için de çok kıymetli” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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