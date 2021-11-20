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AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı: "2023 seçimlerinden güçlenerek çıkacağız"

İHA

Ak Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Bülent Yağmur ile birlikte teşkilat başkanlarıyla değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda, 2023, 2024 seçimlerine yönelik hazırlıkların müzakeresi yapıldı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı: "2023 seçimlerinden güçlenerek çıkacağız"

Ak Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Bülent Yağmur ile birlikte teşkilat başkanlarıyla değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda, 2023, 2024 seçimlerine yönelik hazırlıkların müzakeresi yapıldı.
Toplantıda bir konuşma yapan İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, son 20 yılda Türkiye’ye kazandırılan eserlerin, millete verilen hizmetin, elde edilen başarıların arkasındaki en temel gücün teşkilatlar olduğunu anlattı.
2023 ve 2024 seçimlerinden güçlenerek çıkacaklarını belirten Ahlatcı, "Türkiye sevdamızı, millete hizmet aşkımızı, gelecekte yapacağımız yatırımları anlatmaya devam edeceğiz. Allah'ın izni, milletimizin teveccühüyle 2023 ve 2024 seçimlerinden güçlenerek çıkacağız" diye konuştu.
Her zaman millete hizmet etmeye devam edeceklerini dile getiren Ahlatçı, 20 yıllık iktidarları döneminde Cumhuriyet tarihinde yapılamayan eserleri, gerçekleştirilemeyen hayalleri hayata geçirdiklerini anlattı.
Sağlıktan ulaşıma, eğitimden savunma sanayine, yerli üretimden turizme kadar pek çok alanda gerçekleştirdikleri hizmetleri aktaran Ahlatcı, milleti hizmet belediyeciliğiyle buluşturduklarını, gerek hükümet, gerek yerel yönetimlerle, bu millete sayısız hizmetler kazandırdıklarını kaydetti.

'Yeni destanlar yazmaya devam edeceğiz'
2023 ve 2024 seçimlerine giden süreçte, devleti kalkındırmaya, millete hizmet üretmeye devam edeceklerinin altını çizen Yusuf Ahlatcı, "Geçmişteki başarılarımızla iftihar etmekle yetinmeyecek, yeni başarı destanları yazmaya devam edeceğiz. Heyecanımızı, aşkımızı, çalışma azmimizi kaybetmeden ilk günkü aşkla sahada mücadelemizi sürdüreceğiz. 2023, 2053 ve 2071 vizyonumuzu her zaman diri tutacak, inancımızı kaybetmeden çalışacak ve hep birlikte başarıya ulaşacağız" şeklinde konuştu.
Toplantıya AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Muhammet Emin Çağatay, İl Seçim İşleri Başkanları ve Başkan Yardımcıları, İl Kadın Kolları, İl Gençlik Kolları ve Merkez İlçe Başkanları katıldı.

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