AK Parti'de istişare ve değerlendirme toplantısı

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti İlçe Başkanları ve AK Parti İlçe Belediye Başkanları ile olağan aylık istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Her ay farklı ilçelerde düzenlenen AK Parti ilçe belediye başkanları ve AK Parti İlçe Başkanları toplantısı, bu ay Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın ev sahipliğinde Çorumlu Gençlik Obasında yapıldı.

AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Bülent Yağmur ve ilçe belediye başkanları, AK Parti İlçe Başkanları ile gerçekleştirilen istişare toplantısında açılış konuşmasını yapan AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, teşkilatın her bir mensubu ile inanç ve aşkla çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

İl Başkanı Ahlatcı, "2023 yolunda yapacağımız çalışmalarımızı ve ilçelerimize gerçekleştireceğimiz yatırımlarımızı ele alacağımız toplantımız hayırlara vesile olsun” dedi.

Toplanma amaçlarının istişare yapmak olduğuna vurgu yapan Ahlatcı, “İstişarenin faydasını bugüne kadar çok gördük. Şimdi de şehrimizin ve ilçelerimizin problemleri, dertleri neyse dinleyip çözüm bulmaya çalışacağız. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var. Bu anlamda da istişare yapmaya her zaman devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

İlçelerin genel durumu, ilçelere yapılan yatırım ve hizmetlerin yanı sıra hayata geçirilen projeler ile belediye başkanlarının ilçelerinde yaptıkları çalışmalarla kazandıkları tecrübeler hakkında istişareler yapıldı. 2022 yılında İlçelere yapılacak olan çalışmalar da masaya yatırıldı.

Yaklaşık olarak iki saat süren toplantıda ilçe başkanları, yapılan teşkilat çalışmaları ve ilçelerin sorunları hakkında bilgiler verdi.

Toplantı sonunda Ahlatcı, Belediyelerin yapmış olduğu hizmetlerden ve toplantıya katılımlarından dolayı Belediye Başkanlarına ve İlçe Başkanlarına teşekkür etti.

