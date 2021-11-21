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Felç geçiren kadın ve ailesinin durumu yürekleri sızlatıyor Bayılınca beyninde tümör olduğu tespit edildi, ameliyat edilince felç geçirdi

İHA

Felç geçiren kadın ve ailesinin durumu yürekleri sızlatıyor Bayılınca beyninde tümör olduğu tespit edildi, ameliyat edilince felç geçirdi

Çorum’un İskilip ilçesinde aniden bayıldığı için götürüldüğü hastanede beyninde tümör olduğu tespit edilen ve ameliyatta felç geçiren kadın ve ailesi, ekonomik zorluklara karşı mücadele veriyor.
Çorum'un İskilip ilçesinde yaşayan Ayten Nesim (38), geçtiğimiz yıl aniden bayılması üzerine eşi Adem Nesim (38) tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan kontrollerde Ayten Nesim'in beyninde kötü huylu tümör olduğunu tespit edildi. Aldıkları haberle Ayten ve Adem Nesim çifti büyük üzüntü yaşadı. Doktorların yönlendirmesi ile eşini ameliyat ettirmeye karar veren Adem Nesim, ameliyat sonrası eşi felç geçirince bir kez daha yıkıldı. Geçirdiği ameliyat sonrası felç kalan, kafası ile sol el parmakları dışında hiç bir organını hareket ettiremeyen Ayten Nesim'in bakımını eşi üstlendi. Adem Nesim, eşi sebebi ile işinden de ayrılmak zorunda kaldı.

Çocuklara ilçe müftüsü sahip çıktı
Eşinin tedavisi Ankara Şehir Hastanesi’nde sürerken, Ömer Halis (5), Samet (12) ve Zafer (14) adlı 3 oğlunu İskilip’te tek başına bırakmak zorunda kalan Adem Nesim, çocuklarını yetiştirme yurduna vermeye karar verdi. Durumdan haberdar olan İskilip Müftüsü Vahit Demiral, aileyi çocukların yetiştirme yurduna gönderilmesinden vazgeçirdi ve yatılı Kur'an kursunda öğrenimlerine devam etmeleri konusunda ikna etti. Yetiştirme yurdu yerine yatılı Kur'an kursuna yerleşen çocuklar, bir yandan eğitimlerine devam ederken bir yandan da hafızlık eğitimi alıyor. Eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlayan çocuklardan biri de hafız oldu.

"Çalışmadığım için de maddi imkansızlıklarla boğuşuyorum"
Eşinin bakımı sebebi ile işten ayrıldığı için ekonomik sorunlar yaşamaya başladıklarını belirten Adem Nesim, "Yapılan tetkiklerde beyninde kötü huylu tümör olduğunu söylediler. Tedavisi için de ameliyat olması gerektiğini olmasa ilerleyeceğini ifade ettiler. Ben de sahip olduğum tüm imkanları kullanarak eşimi ameliyat ettirdim. Ameliyat sonrasında eşim felç geçirince işler daha da zorlaştı. Eşim kafası ile sol el parmakları dışında hiç bir organını hareket ettiremiyor. Beynindeki kötü huylu tümörün tedavisi için sürekli olarak Ankara Şehir Hastanesine gitmek zorunda kaldık. Evde eşime bakmak zorunda olduğum için bir yıldır çalışmıyorum. Çalışmadığım için de maddi imkansızlıklarla boğuşuyorum” dedi.

Ankara'daki tedavisi devam ediyor
Belediyenin "Hilal masa" birimi tarafından evlerinin düzenli olarak temizliğinin yapıldığını anlatan Adem Nesim, "Felç olan eşimi İskilip'ten Ankara'ya otobüs ile götüremiyorum. Taksi ya da minibüs ile götürmek için de maddi imkanım yok. Bu nedenle 1985 model otomobilin arka koltuğunda bin bir güçlükle Ankara'ya gidip gelmek zorunda kalıyoruz. Eşim tamamen bakıma muhtaç hale geldiği için onu evde yalnız başına bırakıp çalışamıyorum. Ankara Şehir Hastanesinde ışın ve kemoterapi tedavisi gördüğü için 28 günde bir Ankara Şehir Hastanesine kemoterapi tedavisi için gidiyoruz. Eylül ayında kemoterapi tedavisi bitti, tekrar MR çekilecek. Ankara Şehir Hastanesi enfeksiyon hastalıkları bölümünde tedavisi devam ediyor" diye konuştu.

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