Sebze yüklü tır yan yattı: 1 yaralı

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Çorum'un Sungurlu ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, SungurluKırıkkale karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan 55 ACT 433 plakalı sebze yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun sağ tarafındaki şarampole yan yattı. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü kaza yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

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