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Simüslasyon aracı ile uygulamalı eğitim Emniyet kemeri kullanımının önemini vatandaşlara uygulamalı olarak göstermek için kendi çevresinde 360 derece dönen araca binen Vali Çiftçi; “Herkese emniyet kemeri takmalarını tavsiye ediyorum”

İHA

Simüslasyon aracı ile uygulamalı eğitim Emniyet kemeri kullanımının önemini vatandaşlara uygulamalı olarak göstermek için kendi çevresinde 360 derece dönen araca binen Vali Çiftçi; “Herkese emniyet kemeri takmalarını tavsiye ediyorum”

İçişleri Bakanlığımızca trafik güvenliğine dikkat çekmek için sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında öğrenci ve vatandaşlara emniyet kemerinin önemini vurgulamak amacıyla uygulamalı eğitim verildi.
Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte alana konuşlandırılan öğrenciler ve vatandaşlar emniyet kemeri simülasyon aracına bindi. 360 derece dönebilen araçta vatandaşlar emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu ve hayat kurtardığını ters dönen araçta deneyimleyerek öğrendi.
Etkinlikte bir konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi, trafikte emniyet kemeri yaralamalı trafik kazalarında riski yüzde 60 oranında azalttığını söyledi.
Emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak, vatandaşları bilgilendirmek. Bilinçlendirmek amacıyla simülasyon aracının Çorum’daki eğitim çalışmalarına katkı vereceğini dile getiren Vali Çiftçi, “Zamanı müsait olan vatandaşlarımızdan bugün ve yarın simülasyon aracımızı ziyaret etsinler. Okullardaki öğrencilerimizi de buraya getirelim. Buradaki çalışmaları kendi gözleriyle görsünler. Bunun öğrencilerimiz açısından faydalı olacağını düşünüyorum” dedi.

“Bir Hareketine Bakar Hayat” kampanyasının bu çalışmayla ile sınırlı kalmayacağını önümüzdeki gürlerde farklı temalarla, farklı çalışmalarla devam edeceğini açıklayan Vali Çiftçi, “Amacımız Karayolları Trafik Güvenliği Ulusal Eylem kampanyası çerçevesinde ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını en az yüzde 50 oranında azaltmak ve vatandaşlarımızın can ila mal güvenliğini temin etmektir. Emniyet ve Jandarma teşkilatımız bu konuda başarılı çalışmalara imza atıyorlar. Halkımızda kurallara uyarak bize bu konuda destek verirlerse kampanya amacına ulaşacak. Bu sayede vatadaşlarımız da üzücü hadiselerle daha az karşılaşmış olacaklar. Emniyet kemeri takmak takmanın kurallara uymanın kendi sağlığımız, kendi hayatımız açısından değerli anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bu kurallar hayatımızı korumak için getirildi. Çorum halkını kurallara uymaya ve emniyet kemerini takmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

'Simülasyon aracına binerek test etti'
Vali Çiftçi, konuşmasının ardından Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ile birlikte simülasyon aracına bindi.
Emniyet kemeri kullanımının önemini vatandaşlara uygulamalı olarak göstermek için kendi çevresinde 360 derece dönen araca binen Vali Çiftçi, “Yaklaşık 10 kilometre hızla aracın takla atma durumunu simüle etmişler. Gerçekten 10 kilometre hızla bu şekilde oluyorsa daha yüksek hızlarda nasıl olduğunu tahlil edemiyorum. Bu yüzden herkesten emniyet kemeri takmalarını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

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