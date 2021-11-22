Sungurlu'da, esnaf gününde 712 bin lira dağıtılacak

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, Terziler ve Berberler Odası bu sene 8. düzenlenen 'Esnaf günü' kampanyasında 712 bin lira dağıtılacak.

Bu yıl kampanyada 100 TL ve 300 TL olmak üzere iki grup oluşturduklarını, 100 TL’lik grubun 45 hafta, 300 TL’lik grubunda ise 32 hafta süreceğini ve kampanya sonunda toplam 712 bin 200 TL'nin dağıtılmış olacağını belirten Terziler ve Berberler Odası Başkanı Mutlu Karslı, "Yönetim kurulu'ndaki arkadaşlarımızla ortak bir karar alarak, esnaflarımız arasında bu günü her yıl düzenliyoruz. Her hafta 3 esnafımızın bir nebze olsa sıkıntısını gidermeye çalışıyoruz” dedi.

Bu kampanyayı 2014 yılında başlattıklarını hatırlatan Mutlu Karslı, "Her hafta esnaflarımızdan 100'er ve 300’er TL toplayarak biriken 18 bin 600 TL'yi, 3 esnaf arkadaşımıza veriyoruz. Şimdi 8. kez aynı uygulamayı başlattık ve uygulamamıza esnaf arkadaşlarımız yoğun katılım sağladılar" şeklinde konuştu.

Her hafta çekiliş yaparak 3 esnaf'a toplanan parayı teslim edeceklerini belirten Karslı, "Başlatmış olduğumuz bu kampanyaya esnaf arkadaşlarımız ciddi anlamda destek oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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