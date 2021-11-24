Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın’dan Çorum obasına tam not

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın, Çorum Belediyesi tarafından yapılan Çorumlu Obası’nda incelemelerde bulundu.

Çorum Belediyesi’nce Türkiye’de ilk kez oba konseptinde inşaa edilerek hizmete açılan Genlik Kampı’nı ziyaret eden Prof. Dr. İbrahim Kalın’a oba hakkında Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın bilgi verdi. Kampı gezen Kalın, daha sonra obada gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın, Türkçe’de gelenek ifadesi gelene ek eklediğiniz zaman devam ettiğini belirterek, “Yoksa gelenek tarihte yaşanmış nostaljik bir dönemi ifade etmiyor. Gelenek geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz Sezai Karakoç üstadımızın dediği gibi, “Seni diriltecek değil, dirilttirecek bir şey. Bakılacak değil kendisiyle diriltip yol alınacak bir şey”. O yüzden bizde gelenek kelimesi bir birine ek olarak ifade edilirken Batıda birbirine eklenerek gelen şey demektir. Dolasıyla neye eklendiğimizi ve o eklediğimiz şeye ne kattığımız bilmemiz bizim gelenek anlayışımızı ortaya koyuyor. Bugün genel olarak İslam dünyasında büyük bir hazinenin üzerinde biraz tembelce oturan büyük bir kitle var. Bizim uyanıp o hazinenin değerlerini bugüne taşımamız gerekiyor. Nasıl bir zenginliğin varisleri olduğumuzu tekrar hatırlamamız gerekiyor” dedi.

“Gençliğe yatırım yapmaya devam edeceğiz”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, belediye olarak her kesimin hayatını kolaylaştırmaya çalıştıklarını vurgulayarak, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar en çok gençlere yatırım yaptığımızı görüyorum. Bu enerjiye, düşünceye nerden kapılıyoruz, neden en çok gençlere yatırım yapıyoruz. Bunu Cumhurbaşkanımıza bağlıyoruz. Çünkü cumhurbaşkanımız gençlere çok önemi veren, her zaman genç genç diyen ve gençlerle beraber yol yürüyen bir liderimiz. Örnekliğimizi oradan alıyoruz. Gençlere yatırım yapmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Çorumlu Obası hakkında da bilgi veren Başkan Aşgın, “1074 yılında Çorum, Danişmend Ahmet Gazi tarafından fethediliyor. İlk getirilen oymakta Çorumlu oymadığı. Şehrimiz ismini de bu oymaktan alıyor. Gençlerimiz tarihimizi bilsinler. Bu toprakların nasıl vatan olduğunu, bu bayrağın nasıl özgürce dalgalandığını görsünler ve ondan sonrada yönlerini geleceğe çevirsinler. Gelenekle gelecek arasındaki buluşma noktasında burada gençlerimize dokunmak istedik. Oba konseptinde ilk gençlik kampımızı inşaa ettik. Bir çok kurumla protokol imzaladık. Hergün buraya 200300 öğrenci geliyor. Geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanımızdan ödül aldık” diye konuştu.

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