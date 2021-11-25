Alev alan kamyonu yanmaktan itfaiye kurtardı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, hareket halindeyken elektrik kabloları nedeniyle alev alan kamyon itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, olay SungurluKırıkkale karayolu Taşköprü Kavşağında meydana geldi. Çorum’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Nuri E. yönetimindeki 06 CJZ 205 plakalı kamyon, seyir halindeyken alev aldı. Aynadan dumanları gören sürücü, kamyonu yol kenarına çekip yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Yoldan geçen diğer sürücüler de durumu Sungurlu İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kamyonu yanmaktan kurtardı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.