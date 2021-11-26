Bu proje Çorum’un silüetini değiştirecek Çorum’da 500 yıl önce var olduğu belirtilen bedesten yeniden inşa ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu proje Çorum’un silüetini değiştirecek Çorum’da 500 yıl önce var olduğu belirtilen bedesten yeniden inşa ediliyor

İHA

Bu proje Çorum’un silüetini değiştirecek Çorum’da 500 yıl önce var olduğu belirtilen bedesten yeniden inşa ediliyor

Çorum’da çeşitli kaynaklarda 500 yıl önce var olduğu belirlenen ancak akıbeti bilinmeyen bedestenin benzerinin yapımı için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Çorum Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde inşasına başlanan bedesten ve yer altı otoparkı projesi’nin temel kısmı tamamlandı. Tamamlandığında kentin sosyal ve ticaret hayatına önemli katkılar sağlayacak olan bedesten projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

’Bedesten 32 milyon lira harcama ile tamlanacak’
211 araçlık çok katlı yer altı otoparkının da yer aldığı proje bitirildiğinde şehir içi araç trafiğini ve araç park sorununu da önemli oranda rahatlatmış olacak. 4 katlı ve 11 bin 726 metrekare alana sahip binada 25 iş yeri ile 211 araç kapasiteli otopark hizmet verecek.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın seçim dönemi taahhütleri arasında yer alan Bedesten projesinde 25 dükkân yer alacak. Ahilik geleneğinin de yaşatılacağı Bedesten projesi 2022 yılında tamamlanarak hizmete girecek.
Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde 4 bin 300 metrekare arsaya inşa edilen projeyle, Çorum’a ticari açıdan katkılar sağlayıp, yeraltı otoparkıyla da trafiğin rahatlatılması hedefleniyor.

’Proje 2022 yılında tamamlanacak’
Bedesten inşaatında incelemelerde bulunduktan sonra bir açıklama yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın "Bedesten ve yer altı otoparkı projemiz hızla ilerliyor. Şehrimizin adeta silüetini değiştirecek olan bu proje aynı zamanda kentimize ticari anlamda da önemli katkılar sağlayacak. Bedesten’in içerisinde yöresel yemek lokantaları, el işi ürünler, hediyelik eşyalar gibi şehrin kültürüne katkı sağlayacak 25 dükkan yer alacak. Bununla birlikte 2 katlı ve 211 araç kapasiteli yer altı otoparkı da hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. İnşallah 2022 yılı içerisinde çalışmalarımızı tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmancık’ta KADES uygulaması tanıtıldı
YEREL HABERLER Osmancık’ta KADES uygulaması tanıtıldı
Kuraklığın vurduğu 'kuş cenneti' Gölünyazı kurudu Kuraklıkla birlikte gölde yaşayan kuş türleri de bölgeyi terk etti Bataklığa dönen kuş cennetinin görüntüsü yürekleri burkuyor
YEREL HABERLER Kuraklığın vurduğu 'kuş cenneti' Gölünyazı ...
Çorum 150 bin lale ve sümbülle donatıyor
YEREL HABERLER Çorum 150 bin lale ve sümbülle donatıyor
Mesire alanındaki tuvaletin kapısı duvar örülerek kapatıldı
YEREL HABERLER Mesire alanındaki tuvaletin kapısı duvar örülerek ...
Barajları inceleyen başkan Aşgın israf etmeyin çağrı yaptı
YEREL HABERLER Barajları inceleyen başkan Aşgın israf etmeyin çağrı ...
D100 karayolu kenarındaki atıklar ilçe halkını çileden çıkartıyor
YEREL HABERLER D100 karayolu kenarındaki atıklar ilçe halkını ...
Alev alan kamyonu yanmaktan itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Alev alan kamyonu yanmaktan itfaiye kurtardı
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı
Babasına verdiği sözü tuttu
YEREL HABERLER Babasına verdiği sözü tuttu
Aslıhan'ı boğarak öldüren sanığa indirimsiz müebbet
YEREL HABERLER Aslıhan'ı boğarak öldüren sanığa indirimsiz müebbet
Şehit Aybüke öğretmen mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Şehit Aybüke öğretmen mezarı başında anıldı
Market deposu olarak kullanılan tarihi Veli Paşa Hanı restore edildi
YEREL HABERLER Market deposu olarak kullanılan tarihi Veli Paşa Hanı ...
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın’dan Çorum obasına tam not
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın’dan Çorum ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.