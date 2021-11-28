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AK Parti'li Turan’dan İskilip ilçesine ziyaret

İHA

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çorum'un İskilip ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

AK Parti'li Turan’dan İskilip ilçesine ziyaret

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çorum'un İskilip ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.
AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu’nun kızının düğün törenine katılmak için Çorum’a gelen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, düğün töreninin ardından İskilip ilçesine gitti. İskilipli Atıf Hoca’nın mezarını ziyaret ederek dua eden Turan daha sonra ilçe esnafını ziyaret etti. Esnaflar ve vatandaşlarla bir araya gelen Turan, daha sonra ilçeden ayrıldı.
Turan’a ziyaretlerde Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti milletvekilleri Oğuzhan Kaya, AK Parti Trabzon milletvekili Salih Cora, AK Parti Konya milletvekili Halil Etyemez, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum İl başkanı Yusuf Ahlatcı eşlik etti.

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