Çorum'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, SungurluAlaca yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaca’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Halit A. yönetimindeki 18 BA 424 plakalı hafif ticari araç, Ekmekçi köyü kavşağında karşı yönden gelen Murat Ö. yönetimindeki 06 CPG 950 plakalı otomobil ve Hasan Ş. yönetimindeki 06 GE 7703 plakalı otomobille çarpıştı. Yoldan geçen sürücüler kazayı jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Ahmet Ş., Muhammed Burak Ö. ve Canan Ö., ambulanslarla Sungurlu ve Alaca Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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