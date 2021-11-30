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Şiddetli fırtına cami minaresini yıktı Elektrik direklerinin de zarar gördüğü köyde enerji kesintisi yaşanıyor

İHA

Şiddetli fırtına cami minaresini yıktı Elektrik direklerinin de zarar gördüğü köyde enerji kesintisi yaşanıyor

Çorum’un Sungurlu ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı.
İl genelinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. İlçeye bağlı Mehmetbeyli köyünde şiddetli fırtınayla birlikte 1972 yılında yapılan caminin minaresi yıkıldı. Minare büyük bir gürültü ile yıkılırken o sırada camide cemaatin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Yıkılan minare nedeniyle caminin şadırvan bölümü de zarar gördü. Fırtına nedeniyle köyün girişinde bulunan elektrik direkleri de zarar gördü. Eğilen direkler nedeniyle köyde enerji kesintisi yaşanıyor.
Köy sakinlerinden Gürbüz Durak, “Öğle namazı sonrasıydı. Eşim büyük bir gürültü var dedi. Dışarı çıkıp baktığında rüzgara dayanamayan camimizin minaresinin yıkıldığını görmüş” dedi.

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