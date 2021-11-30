Çorum´da uçan çatının altında kalan 3 yaşındaki Hasanat yaralandı



Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da kuvvetli rüzgar nedeniyle uçan garaj çatısının üzerine düştüğü 3 yaşındaki Hasanat Uzan ağır yaralandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün uyarısının ardından Çorum´da, beklenen rüzgar öğle saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Kent merkezinde ve ilçelerinde etkili olan rüzgar nedeniyle vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Rüzgar nedeniyle kent merkezindeki terminal karşısında seyyar tezgahta köfte satan esnafın, çadırları ve sandalyeleri uçtu.

Sungurlu ilçesi Arifegazili köyünde de yaşamı olumsuz etkileyen rüzgar nedeniyle bir evin garaj çatısı uçtu. Uçan çatı, dışarıda oyun oynayan Hasanat Uzan´ın üzerine düştü. Ailesinin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hasanat, ilk müdahalenin ardından önce Sungurlu Devlet Hastanesi´ne, ardından da Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Köy halkını uyaran muhtar Şükrü Yadigar, "Köyümüzde etkili olan aşırı rüzgarda çatı uçması nedeniyle küçük bir çocuk ağır yaralandı. Cenab-ı Allah şifa versin. Akşam etkili olacak fırtınaya karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmaları gerekiyor" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-11-30 18:02:07



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