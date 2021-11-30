Çorum´da uçan çatının altında kalan 3 yaşındaki Hasanat yaralandı (2)

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MİNARENİN BİR KISMI YIKILDI

Çorum'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Sungurlu ilçesine bağlı Mehmetbeyli Köyü Camii minaresinin bir bölümü yıkıldı. O sırada camide kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Yıkılan minare parçaları nedeniyle caminin şadırvan bölümü de zarar gördü. Köy muhtarı Sami Gülleci, minarenin üst kısmının büyük bir gürültüyle yere düştüğünü ve hasar meydana geldiğini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-11-30 21:04:30



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