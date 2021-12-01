Çorum Ticaret Borsası Başkanı Özkubat: “Ülkemizde birinci sorun su, ikincisi ise toksinlerdir”

Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, gıda ürünlerinde görülen toksin oranlarına dikkat çekerek, “Bugün ülkemizde birinci sorun su, ikincisi ise toksinlerdir. Toksinler geleceğin sorunudur. Çağımızın sorunudur” dedi.

Ticaret Borsası bünyesinde Toksin ölçüm laboratuvarı kuruldu. Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, düzenlediği basın toplantısıyla yeni laboratuvarı tanıttı.

Ticaret Borsası bünyesinde Toksin ölçüm laboratuvarı oluşturduklarını dile getiren Özkubat, “Hayvan sağlığı ile ilgili yaptığımız çalışmalarda hayvan sağlığını en büyük tehdit eden unsurun toksinler olduğunu gördük. Bu toksinlerin tespit edilmesi lazım. Ham madde kullananların uyarılması ve gerekli toksin bağlayıcı maddelerin kullanılması şart. Hayvan sağlığı ve insan sağlığını tehdit eden en büyük unsurlardan birisi toksinlerdir. Toksinleri bertaraf etmeden yaptırdığınız aşının bile bir anlamı yok. Çok fazla toksin ürettiğinizde bağışıklık düzeyinizde düşecek, hatta ortadan kalkacaktır. Böyle olunca da hastalıklara daha açık hale geleceksiniz. Bizde bunu gözeterek Çorum Ticaret Borsası olarak insanlarımıza ve hayvancılık sektörüne hizmet etmek adına Toksin ölçüm laboratuvarı kurduk” ifadelerini kullandı.

Laboratuvarda et, süt, yumurta da ürünlerinde tahlillerin yapılabileceğini söyleyen Özkubat, “Yapılan tahlillerle insanların sağlığını ve geleceğini garanti altına almak istiyoruz. Bugün ülkemizde birinci sorun su ise ikincisi ise toksinlerdir. Geleceğin sorunudur. Çağın sorunudur. Dünyanın neresine giderseniz gidin artık bundan sonra gündeme gelecek ana konulardan birisi toksinlerdir. Toksinlerin nasıl bertaraf edilmesi ile ilgili çalışmalar olacaktır. Bunu da hep beraber yaşayıp göreceğiz. Bizde bu konuda şimdiden hedef projelerimizi geliştirerek bölgemize katkı sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Toksinler hakkında bilgi veren Toksin ölçüm laboratuvarı sorumlusu Gıda Mühendisi Özge Aydoğdu da, “Gıda maddelerinin ve hayvan yemlerinin aflatoksinler ile bulaşması sadece ülkemizde değil, dünya genelinde ciddi bir problemdir. Ne yazık ki az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde besinlerin yaklaşık yüzde 25’nin, yani dört gıdadan bir tanesinin aflatoksinlerle bulaşmış olduğu görülmektedir. Aflatoksinler gıdalarda ve hayvan yemlerinde tarladan tüketime kadar her aşamada oluşabilmektedirler. Gıda ve yem üzerinde gözle görünür halde küf bulunmaması aflatoksinlerin bulunmadığı anlamına gelmez. Aflatoksinler insanlarda karaciğer kanseri oluşturma potansiyeli en fazla olan maddelerin başında gelmektedir” diye konuştu.

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